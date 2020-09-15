Спасение девушки на набережной канала Грибоедова попало на видео

Девушка хотела прыгнуть в воду.

Лейтенант полиции Дмитрий Зайцев спас молодую девушку от прыжка в воду на набережной канала Грибоедова. Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области предоставила видео с места событий.

Инцидент произошел утром 15-го сентября. Правоохранитель находился на маршруте патрулирования, когда автомобиль остановил прохожий. Он сообщил о том, что только что за ограждение перелезла девушка. Полицейские сразу же отправились к набережной.

Один из полицейских - лейтенант полиции Дмитрий Зайцев, обхватил девушку и успел пресечь ее попытку прыгнуть в воду, после чего перетащил её через ограждение в безопасное место.. рассказали в пресс-службе.

Девушке оказалось 22 года. По неизвестной причине она находилась на улице без обуви. После беседы в полиции ее передали медикам.

Отмечается, что лейтенант Дмитрий Зайцев не в первый раз приходит на помощь гражданам, которые находятся в опасности. В феврале этого года он спас мужчину, который бросился в воду с Ново-Конюшенного моста.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области