Спасение девушки на набережной канала Грибоедова попало на видео

Лейтенант полиции Дмитрий Зайцев спас молодую девушку от прыжка в воду на набережной канала Грибоедова. Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области предоставила видео с места событий.
Инцидент произошел утром 15-го сентября. Правоохранитель находился на маршруте патрулирования, когда автомобиль остановил прохожий. Он сообщил о том, что только что за ограждение перелезла девушка. Полицейские сразу же отправились к набережной.
Один из полицейских - лейтенант полиции Дмитрий Зайцев, обхватил девушку и успел пресечь ее попытку прыгнуть в воду, после чего перетащил её через ограждение в безопасное место..
рассказали в пресс-службе.
Девушке оказалось 22 года. По неизвестной причине она находилась на улице без обуви. После беседы в полиции ее передали медикам.
Отмечается, что лейтенант Дмитрий Зайцев не в первый раз приходит на помощь гражданам, которые находятся в опасности. В феврале этого года он спас мужчину, который бросился в воду с Ново-Конюшенного моста.
Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
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