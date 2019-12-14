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Полицейский спас девушку от прыжка в канал Грибоедова
Сегодня, 16:46
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nastya960

Полицейский спас девушку от прыжка в канал Грибоедова

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Девушка отправилась в психоневрологический диспансер.

Полицейским утром 15 сентбря в центре Петербурга удалось спасти молодую девушку. Приехавшая из Сибири девушка хотела сгинуть в водах канала Грибоедова. Об этом сообщила "Фонтанка".

Полицейские увидели девушку на пересечении набережной и Ломоносова, она была босая и смотрела в воду. При виде наряда незнакомка попыталась прыгнуть. Один из полицейских смог быстро сообразить, подбежать и обнять девушку. Тем самым он спас ей жизнь.

Спасённая представилась Дашей, ей 22 года. Она на карете скорой помощи отправилась в психоневрологический диспансер.

В конце августа с моста Александра Невского сорвался неизвестный мужчина.

Фото: Piter.TV

Теги: канал грибоедова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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