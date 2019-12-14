Полицейский спас девушку от прыжка в канал Грибоедова

Полицейским утром 15 сентбря в центре Петербурга удалось спасти молодую девушку. Приехавшая из Сибири девушка хотела сгинуть в водах канала Грибоедова. Об этом сообщила "Фонтанка".
Полицейские увидели девушку на пересечении набережной и Ломоносова, она была босая и смотрела в воду. При виде наряда незнакомка попыталась прыгнуть. Один из полицейских смог быстро сообразить, подбежать и обнять девушку. Тем самым он спас ей жизнь.
Спасённая представилась Дашей, ей 22 года. Она на карете скорой помощи отправилась в психоневрологический диспансер.
В конце августа с моста Александра Невского сорвался неизвестный мужчина.
Фото: Piter.TV
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