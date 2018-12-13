Спасатели рассказали петербуржцам, как правильно топить печь

Помимо советов по розжигу печи, в МЧС напомнили правила ухода за "каменным обогревателем"

С приходом весны датчики Санкт-Петербурга стали постепенно готовится к вылазкам за город. В ГУ МЧС по городу рассказали, как необходимо протапливать печь, чтобы избежать опасности.

Согласно приведенным ведомствам правилом, хозяином печени запрещается использовать для розжига - легковоспламеняющиеся жидкости, а размер дров должен соответствовать размерам топливника. Также в МЧС напомнили, что топить печь нужно несколько часов, после чего ей необходимо дать остыть во избежание перекаливания. Дверцы печи должны быть закрыты, а пространство вокруг нее быть очищено от предметов, которые могут воспламениться.

Помимо советов по розжигу печи, в МЧС напомнили правила ухода за "каменным обогревателем". Владельцам нагревателя необходимо периодически отбеливать и очищать его поверхность и поверхность труб. Чтобы избежать порчи последних специалисты рекомендуют обкладывать трубы кирпичом и изюегать контакта с горючими веществами.

Фото: открытые источники