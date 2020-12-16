Комитет по строительству Петербурга занял 1 место в соревнованиях по картингу

На автодроме "Игора Драйв" 13 сентября прошла торжественная церемония открытия XXIII ежегодной Спартакиады строителей "За труд и долголетие". В картинге состязались 15 команд из 13 организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Как сообщил портал "Строительный Петербург", команду Комитета по строительству Петербурга представляли: Александр Постраш и Асланбек Дзгоев.
Результаты соревнований:
1 место – Комитет по строительству (1022,549 сек.)
2 место – Группа ЛСР (1026,466 сек.)
3 место – Холдинг Setl Group (1028,503 сек.)
4 место и кубок "За волю к победе" – СМЭУ "Заневка" (1035,191 сек.)
Следующий вид Спартакиады строителей состоится 18 октября. Осенний этап по стрельбе пройдёт в Ладожском стрелковом центре (состав команды — 2 человека).
Фото: портал "Строительный Петербург"
