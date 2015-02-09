Советским улицам в центре Петербурга хотят вернуть исторические названия

Ранее Советские улицы назывались Рождественскими в честь Рождественской части, которая располагалась неподалеку.

Улицы в центре Петербурга, которые сейчас называются 1-я – 10-я Советские улицы, ранее назывались Рождественскими. Городские активисты и представители Топонимической комиссии предлагают вернуть исторические названия. Их назвали в честь находившейся неподалеку Рождественской части, которая получила свое имя из-за храма Рождества Христова.

Основатель проекта "Набат Утраченного" Станислав Савушкин отметил, что улицы должны отражать историю, а многие названия, появившиеся во многих городах после 1917 года (Октябрьская революция), обезличивают улицы. Об этом сообщила Neva.today.

По Галерной улице мы можем понять, что когда-то здесь делали галеры, по Литейному проспекту — что отливали пушки и ядра, по Сенной площади — что здесь торговали сеном, а какая-нибудь Преображенская улица говорит нам о церкви, которая стояла или стоит на ней. Смотря на исторические названия, можно изучать историю и культуру этих мест. Станислав Савушкин

Предложение пришлось по душе некоторым депутатам Заксобрания.

Фото: пресс-служба администрации Центрального района