Southwest Airlines: Из-за взрыва двигателя самолета погиб 1 человек и 7 пострадали

Появилось видео из салона самолета, которое снял во время аварийной посадки один из пассажиров злополучного рейса.

ЧП произошло на самолете Боинг 713-700 на рейсе 1380 авиакомпании Southwest Airlines, который летел из Нью-Йорка в Даллас(Техас).

Во время полета взорвался один из двигателей. Осколки разбили один иллюминатор, произошла разгерметизация салона. Экипаж совершил экстренную посадку в аэропорту Филадельфии. Один из пользователей Facebook, пассажир этого рейса, вел прямую трансляцию в соцсеть. На кадрах видно, как трясется самолет, пассажиры в кислородных масках, паники не наблюдается.

Позднее стало известно, что один человек погиб, а 7 пассажирам оказали медицинскую помощь на месте. Личность погибшего и причину смерти не раскрывают. Хотя в СМИ появилась информация со ссылкой на очевидцев, что одного из пассажиров затянуло в разбившееся окно.

Видео: Facebook/ MARTY MARTINEZ; CBS Local News