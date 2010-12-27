В Петербурге в машине нашли около 7 кг гашиша

В Ленобласти задержан мужчина, у которого нашли в машине крупную партию наркотиков.

В Ленинградской области 10 октября сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

В ходе специальной операции полицейскими был осмотрен автомобиль "Вольво", владелец которой 40-летний мужчина. Сотрудниками правоохранительных органов было обнаружено и изъято 6,9 килограмма наркотического средства "гашиш", а также 103 грамма таблеток, в которых содержится наркотическое вещество МДМА, и более 6 граммов каннабиса.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции оставлен автомобиль на 87 км автодороги "Первое Мая - Лужицы".

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по 2 части статьи "незаконный оборот наркотических веществ". Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.