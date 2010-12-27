Сотрудники ДПС смогут останавливать водителей транспорта в любом месте

На официальном интернет-портале правовой информации опубликован приказ МВД России "Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством внутренних дел Российской Федерации государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного движения".

С 20 октября в Санкт-Петербурге гаишникам снова можно будет останавливать транспортное средство в любом месте, а не исключительно на стационарных постах.

В новом Административном регламенте исправлены перечни и наименования административных процедур. Также изменены нормы, касающиеся порядка информирования об исполнении государственной функции, оказания первой помощи, защиты их от преступных посягательств, остановки транспортного средства, проверки документов, идентификационного номера, номера кузова, номера шасси транспортного средства, государственных регистрационных знаков транспортного средства, а также технического состояния находящегося в эксплуатации транспортного средства, проверки документов иностранных граждан и лиц без гражданства, досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий (бездействия) органов (их должностных лиц), исполняющих государственную функцию.

Убраны нормы, связанные с изъятием ВУ и запрещением эксплуатации транспортного средства как мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении.

Кроме того, в этот же регламент включена норма, предписывающая полицейскому принимать передаваемые документы без удерживающих устройств.

Фото: "Вконтакте" - ГИБДД24