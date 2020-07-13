Sony выпустила релизный трейлер игры Ghost of Tsushima

Релиз игры запланирован на следующую неделю.

На официальном YouTube-канале PlayStation вышел релизный трейлер игры Ghost of Tsushima. Выход игры состоится 17 июля эксклюзивно для приставка от Sony.

Действие игры происходит в 1274 году, во время первого монгольского вторжения в Японию. Главный герой, японский самурай в одиночку даёт бой превосходящим силам монголов.

Музыку для игры написал знаменитый в Японии композитор Сигэру Умэбаяси. Моделями для внешности Дзина и Хана послужили актёры Дайсукэ Цудзи и Патрик Галлахер соответственно.

Видео: YouTube / PlayStation