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Sony выпустила релизный трейлер игры Ghost of Tsushima

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Релиз игры запланирован на следующую неделю.

На официальном YouTube-канале PlayStation вышел релизный трейлер игры Ghost of Tsushima. Выход игры состоится 17 июля эксклюзивно для приставка от Sony.

Действие игры происходит в 1274 году, во время первого монгольского вторжения в Японию. Главный герой, японский самурай в одиночку даёт бой превосходящим силам монголов. 

Музыку для игры написал знаменитый в Японии композитор Сигэру Умэбаяси. Моделями для внешности Дзина и Хана послужили актёры Дайсукэ Цудзи и Патрик Галлахер соответственно.
Видео: YouTube / PlayStation

 

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