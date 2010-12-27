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Солиста Linkin Park нашли повешенным в его доме
Вчера, 22:17
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Sheker
1363

Солиста Linkin Park нашли повешенным в его доме

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Вокалист популярной американской рок-группы Linkin Park нашли мертвым в его доме

Солист американской группы Linkin Park Честер Беннингтон был найден мертвым. Тело музыканта было обнаружено в частной резиденции артиста в Лос-Анджелесе.

Знакомые Беннингтона рассказали, что певец испытывал наркотическую и алкогольную зависимость и на протяжении долгого времени находился в депрессии.

Честер Беннингтон — один из основателей и вокалист рок-группы Linkin Park. Он также был участником коллективов Dead by Sunrise, Grey Daze и Stone Temple Pilots. Вокалист умер в возрасте 41 года, у Беннингтона шесть детей.  

 

 

 

Фото:
Instagram: chesterbe

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Категории: Мировые новости Лента новостей

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