Власти Петербурга заключил контракт на салют в День ВМФ с организатором смертельного салюта в Минске

Праздник пройдет 28 июля.

Администрация Петербурга заключил контракт на фейерверк в День ВМФ с фирмой "Пиро-Росс". Печальную известность кампания получила после салюта в Минске, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

СМИ заметило, что ранее "Пиро-Росс" уже сотрудничала со Смольным во время праздничных шоу в честь 300-летия Петербурга. После трагедии в столице Белоруссии контракт с организацией пока сохранен. Праздник пройдет 28 июля.

Напомним, в Минске 3 июля проходили праздничные мероприятия посвященные Дню Независимости Белоруссии, которые закончились праздничным салютом. Во время салюта несколько ракетниц взорвались в салютных установках. В результате ЧП разбились стекла в близрасположенных зданиях. Ранения получили не менее десяти человек, женщина 1955 года скончалась от полученных ранений.

Следственные органы Белоруссии по данному факту проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Видео: Ютуб/ TUT.BY/Новости