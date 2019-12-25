В Смольном рассказали о ситуации на рынке труда из-за приостановки деятельности зарубежных компаний

О массовых увольнениях информации пока не поступало.

На данный момент в Петербурге официально 16,5 тысяч безработных. Ситуация на рынке труда стабильная, сообщил на пресс-конференции ТАСС председатель комитета по труду и занятости населения Петербурга Дмитрий Чернейко.

По словам чиновника, количество обращений в городскую Службу занятости на прошлой неделе немного возросло, но сейчас вернулось к показателям начала февраля. Несмотря на западные санкции, информации о том, что компании уволят всех сотрудников, не появлялось. Все производства, которые были остановлены, выполняют законодательство РФ.

Самые "плохие" условия – приостановка деятельности с сохранением для персонала двух третей заработной платы, подчеркну - не оклада. Часть фирм просто сохраняет среднюю зарплату. Дмитрий Чернейко.

Чернейко напомнил, что, если компания заявляет о ликвидации, у нее есть целый набор обязательств. Во-первых, организация должна уведомить профсоюзы и государственную Службу занятости населения за 3 месяца до массового увольнения. Это актуально в том случае, если увольнения происходят по инцииативе работодателя. В месяц можно увольнять не более 20 человек. Так как таких уведомлений пока нет, скорее всего, работа просто поставлена на паузу, все выжидают, что же будет дальше.

По некоторым крупным фирмам, где работают 2000 человек и более, объявления идут трех видов – мы останавливаемся и уходим, мы приостанавливаемся в связи с переналадкой логистических цепочек, это действительно колоссальная проблема и третье – мы уже понимаем, как эти логистические цепочки будут выстроены, и мы остаемся.

По словам Дмитрий Чернейко, пока "апокалиптических ощущений" не возникает. В некоторых случаях иностранного собственника заменяет российский. Он получает полный или контрольный пакет.

Комитет вместе с комитетом по промышленности будет следить за тем, чтобы законодательство соблюдалось и работники получали заработную плату. В Петербурге есть дефицит кадров, поэтому рабочие места есть.

Фото: Piter.tv