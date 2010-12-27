Власти Петербурга не разрешил комикам провести фестиваль на Рубинштейна

Идея не понравилась местным жителям, которые пожаловались на возможный шум и непристойные шутки.

Администрация Санкт-Петербурга отказала в проведение StandUp фестиваля на улице Рубинштейна. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Как стало известно, комитет по культуре не стал удовлетворять запрос организаторов после отказа в проведении фестиваля со стороны властей Центрального района города.

Организаторы в настоящее время рассматривают альтернативные площадки

– сообщили в ведомстве

Напомним, что что StandUp фестиваль должен был пройти на улице Рубинштейна с 14 по 16 июня. По задумке, главную барную улицу города, должны были полностью перекрыть для гала-концерт с участием резидентов шоу StandUp на ТНТ. В первую очередь идея не понравилась местным жителям, которые пожаловались на возможный шум и непристойные шутки.

Фото: Piter.TV