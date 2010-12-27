В Петербурге создадут автостоянки у нескольких станций метро

В Петербурге появятся парковки у некоторых станций метро.

Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга объявил конкурсы на проектирование двух перехватывающих автостоянок, которые будут располагаться у станций "Проспект Большевиков" и "Старая Деревня". Об сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

По информации с сайта госзакупок, проектирование стоянки у "Старой Деревни" оценивается в 3,9 млн рублей, а у "Проспекта Большевиков" сумма чуть меньше - 3,6 млн. Также, ЦУП находится в поиске проектировщика для автостоянок на проспекте Маршала Жукова - 1,1 млн, Лиговском проспекте -1,4 млн и улице Коммуны - 1,6 млн. Результаты конкурсов станут известны в январе 2018 года.