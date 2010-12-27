Смольный проведет реорганизацию экономических комитетов

Соответствующее постановление 1 марта направлено на антикоррупционную экспертизу.

Смольный объединит несколько экономических комитетов. Такое постановление 1 марта направлено на антикоррупционную экспертизу, сообщает "ЗакС.Ру".

Согласно документу, комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка должен войти в комитет по промышленной политике и инновациям. Напоминаем, что в середине января был назначен новый руководитель комитета по промышленной политике - Юрий Калабин. Комитетом по развитию предпринимательства с 2013 года руководит Эльгиз Качаев.

Помимо этого, одним ведомством станут комитет финансов (глава - Алексей Корабельников), и комитет по госзаказу.

Ведомства также переименуются. Реорганизация должна пройти в течение 2,5 месяцев.