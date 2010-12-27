Смольный потратит 2,5 млн рублей на ремонт школы дзюдо, где раньше занимался Путин

Смольный планирует поменять отделку стен и установить новый потолок с освещением в школе дзюдо имени Анатолия Рахлина. Власти Петербурга даже объявили конкурс подрядчика!
Работы планируется завершить до середины сентября.
Отметим, что школа дзюдо в Калининском районе известна тем, что в детские годы в ней учился нынешний президент России Путин Владимир Владимирович.
Ране мы писали о том, что с подрядчика стадиона "Санкт-Петербург" взыскали 290 миллионов рублей.
Фото: официальный сайт школы дзюдо имени Анатолия Рахлина