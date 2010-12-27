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Смольный потратит 2,5 млн рублей на ремонт школы дзюдо, где раньше занимался Путин
Вчера, 22:00
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IRINA_CHALKINA
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Смольный потратит 2,5 млн рублей на ремонт школы дзюдо, где раньше занимался Путин

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Власти Петербурга уже начали искать подрядчика для того, чтобы отремонтировать школы дзюдо имени Анатолия Рахлина. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Смольный планирует поменять отделку стен и установить новый потолок с освещением в школе дзюдо имени Анатолия Рахлина. Власти Петербурга даже объявили конкурс подрядчика! 

Работы планируется завершить до середины сентября.

Отметим, что школа дзюдо в Калининском районе известна тем, что в детские годы в ней учился нынешний президент России Путин Владимир Владимирович

Ране мы писали о том, что с подрядчика стадиона "Санкт-Петербург" взыскали 290 миллионов рублей.

Фото: официальный сайт школы дзюдо имени Анатолия Рахлина

Теги: смольный
Категории: Лента новостей Картина дня Новости СПб Общество

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