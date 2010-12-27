Смольный потратит 2,5 млн рублей на ремонт школы дзюдо, где раньше занимался Путин

Власти Петербурга уже начали искать подрядчика для того, чтобы отремонтировать школы дзюдо имени Анатолия Рахлина. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Смольный планирует поменять отделку стен и установить новый потолок с освещением в школе дзюдо имени Анатолия Рахлина. Власти Петербурга даже объявили конкурс подрядчика!

Работы планируется завершить до середины сентября.

Отметим, что школа дзюдо в Калининском районе известна тем, что в детские годы в ней учился нынешний президент России Путин Владимир Владимирович.

Ране мы писали о том, что с подрядчика стадиона "Санкт-Петербург" взыскали 290 миллионов рублей.

Фото: официальный сайт школы дзюдо имени Анатолия Рахлина