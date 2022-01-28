Следователь объяснил абсурдную экономику закупок смертельного бария в Петербурге

Экспертизы по делу ГКДЦ №1 доказали, что в части партий технического бария содержались ядовитые соли, образовавшиеся из-за нарушений условий хранения у поставщиков.

Следственные органы Санкт-Петербурга завершили расследование уголовного дела о массовых отравлениях пациентов Государственного консультативно-диагностического центра №1. Как сообщает "КП Санкт-Петербург", в период с лета 2022 по февраль 2023 года восемь человек погибли и еще сорок получили тяжелые отравления после употребления технического сульфата бария во время рентгенологических исследований желудка.

Это глупость и чистая халатность, - Юрий Шустик, следователь по особо важным делам второго следственного отдела первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Петербургу

По его словам, медицинское учреждение на протяжении десяти лет систематически закупало технический барий по цене, превышающей стоимость медицинского аналога (732 рубля против 439 рублей за килограмм), несмотря на четкие указания в сопроводительных документах о непригодности данного вещества для внутреннего применения пациентами.

Расследование установило, что опасное вещество производилось на химическом заводе имени Карпова и поставлялось через посредническую фирму "Нева реактив". В ходе экспертиз было выявлено, что в некоторых партиях технического бария содержались смертельно опасные примеси, в том числе нитраты, которые образовались из-за ненадлежащих условий хранения на складах поставщиков.

Фото: Piter.TV