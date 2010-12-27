  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Скорая" стала участницей ДТП на проспекте Большевиков
Сегодня, 15:41
114
arteliseev

"Скорая" стала участницей ДТП на проспекте Большевиков

0 0

На помощь коллегам приехало пять автомобилей скорой помощи.

Как рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", на перекрестке проспекта Большевиков с улицей Крыленко столкнулись легковушка и машина скорой помощи.

По данным отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, со "скорой" столкнулся автомобиль Hyundai с водителем 1989 года рождения.

В разультате аварии пострадали 27-летняя и 23-летняя фельдшер, находившиеся в автомобили. Они получили травмы средней степени вреда здоровью. 

По факту ДТП проводится проверка.

Фото: vk.com/spbtoday

Теги: авария, город, дтп, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии