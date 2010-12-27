"Скорая" стала участницей ДТП на проспекте Большевиков

На помощь коллегам приехало пять автомобилей скорой помощи.

Как рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", на перекрестке проспекта Большевиков с улицей Крыленко столкнулись легковушка и машина скорой помощи.

По данным отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, со "скорой" столкнулся автомобиль Hyundai с водителем 1989 года рождения.



В разультате аварии пострадали 27-летняя и 23-летняя фельдшер, находившиеся в автомобили. Они получили травмы средней степени вреда здоровью.

По факту ДТП проводится проверка.

Фото: vk.com/spbtoday