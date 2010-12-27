Скорая помощь не смогла проехать к дому на Ремесленной из-за строительства Серного моста

В Петроградском районе неотложка не смогла найти вход в дом, поэтому уехала без оказания помощи больному малышу.

К дому на Ремесленной улице не смогла приблизиться машина скорой помощи. Не обнаружив возможность въезда на территорию, врачи отказались от помощи грудному ребенку. Об этом сообщил “Протестный Петербург”. Местные активисты утверждают, что медики не смогли обнаружить вход в жилое здание из-за строительства Серного моста. Напомним, что жильцы пытались рассказать о своей проблеме власти - к ситуации подключился губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Однако, политик не нашел поводов для беспокойства. Здание обещали расселить из-за начавшегося строительства к Чемпионату мира по футболу Серного моста.

Инцидент с неотложкой произошел вечером 19 марта. Мать заболевшего грудничка обратилась за экстренной помощью. Она вызвала медиков из-за высокой температуры у ребенка. Специалисты честно не проигнорировали вызов, но так и не зашли в помещение. Петербурженка смогли узнать у диспетчера, что неотложка не смогла доехать из-за строительства моста, поэтому доктора просто уехали, не оказав помощь нуждающемуся. Женщине предложили доехать до учреждения самостоятельно. В результате малыш получил медицинские услуги только спустя 2,5 часа с момента первого звонка в больницу.

Отметим, что вопрос со стройкой Серного моста обернулся кошмаром для жителей пятого дома по Ремесленной улице, Работы идут прямо над .единственным входом. расстояние от здания до работ составляет около одного метра. Сейчас там возводят мостовой пролет. Территория дома огорожена строительной площадкой.

Представители Прокуратуры города не нашли нарушений. Жалобы петербуржцев о невозможности проезда автомобилей и спецтехники не подтвердились. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. Эксперты проверили дом 16 марта. Было установлено, что регламентированные нормативные значения не нарушены.