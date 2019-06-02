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В Уфе скончался режиссер Рустэм Галеев

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Постановщику "Салавата Юлаева" недавно исполнилось 60 лет.

В Уфе на 61-ом году жизни скончался заслуженный деятель искусств Башкортостана, режиссер Башкирского театра оперы и балета Рустэм Галеев. Об этом сообщили в пресс-службе театра. Причиной смерти деятеля искусств стала продолжительная болезнь. 

Рустэм Галеев родился 25 мая 1959 года. После окончания Уфимского государственного института искусств и ГИТИСа имени Луначарского, он работал режиссером в Башкирском театре оперы и балета. Галеев поставил такие оперы как "Салават Юлаев", "Севильский цирюльник", "Пиковая дама", "В ночь лунного затмения", "Memento", "Наки" и другое.

25 мая Галееву исполнилось 60 лет. Прощание с режиссёром состоится 4 июня.

Фото: Башгостеатр оперы и балета

Теги: башгостеатр оперы и балета, рустэм галеев
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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