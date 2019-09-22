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Скончался двукратный олимпийский чемпион Иван Кизимов

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В честь него назвали Санкт-Петербургскую детско-юношескую школу олимпийского резерва.

В воскресенье, 22 сентября, на 92-м году жизни скончался знаменитый конный спортсмен Иван Кизимов. Об этом сообщила пресс-служба федерации конного спорта России

Федерация конного спорта России выражает соболезнования родным и близким Ивана Михайловича. О прощании с Кизимовым ФКСР сообщит позднее.,
– говорится в заявлении.

Иван Михайлович Казимов родился 28 апреля 1928 в Новочеркасске. За свою карьеру он дважды становился олимпийским чемпионом в выездке, побеждал на чемпионате мира. Казимов – многократный призёр чемпионатов Европы, 7-кратный чемпион СССР и заслуженный мастер спорта СССР.

В последние годы он работал тренером. В честь него назвали Санкт-Петербургскую детско-юношескую школу олимпийского резерва.

Видео: YouTube/Михаил Кизимов

 

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Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Спорт,

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