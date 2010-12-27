Ситуация с "ВИМ-Авиа" может повториться: ряд компаний находится в зоне риска

Эксперты заявляют о возможном повторении истории "ВИМ-Авиа" с другими авиакомпаниями.

Директор ассоциации туроператоров Александр Осауленко рассказал, что некоторые российские авиакомпании могут в ближайшее время повторить судьбу “ВИМ-Авиа”.

По его словам, нельзя не признать, что несколько чартерных компаний находятся в зоне риска. У властей уже есть вопросы по оказываемым ими услугам, однако, никто не представляет, как можно решить создавшуюся ситуацию.

Спикер подчеркнул, что после банкротства “Трансаэро” в 2015 году авиационные власти должны были наладить меры по предотвращению или урегулированию кризисных ситуаций, а также закрепить их в законодательном порядке.

Напомним, что с 25 сентября компания “ВИМ-Авиа” прекратила чартерные рейсы в связи с недостатком денежных средств. Около сорока тысяч наших соотечественников не смогли вылелеть из-за границы. В связи с напряженными обстоятельствами, Владимир Путин высказал министру транспорта Максиму Соколову о его недостаточной внимательности к проблемам транспортных перевозок.