Система по борьбе с коррупцией будет разработана в Петербурге к концу года

Об этом сообщил губернатор на встрече с председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным.

В понедельник, 27 июля, стало известно, что к концу текущего года в Петербурге завершат первый этап по созданию новой информационной системы, которая будет направлена на профилактику коррупционных нарушений.

Градоначальник уточнил, что подобных систем в стране пока нет. Разработка автоматизирует процессы, которые связаны с внедрением риск-ориентированного подхода в сфере профилактики коррупции. Органы ФНС, МВД, Кадастровая палата и банки смогут обмениваться информацией. Благодаря данной системе можно увеличить объемы и скорость обработки данных, а также контролировать соблюдение ограничений или запретов, а также обязанностей, которые предусмотрены на законодательном уровне.

Ранее мы писали, что в Петербурге на треть увеличат стоимость закупаемого жилья для льготников.

Фото: Piter.TV