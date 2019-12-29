Данные будут обезличенными

Система оповещения ГИБДД о резком торможении начнёт работать в 2022 году. Данные будут поступать из существующих транспортных платформ автопроизводителей.

Об этом рассказал официальный представитель НП "ГЛОНАСС" и НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев.

Он уверяет, что данные будут обезличены, имя собственника останется неизвестным. Задача - выявить потенциально опасные участки дорог.

Федосеев считает, что полученные данные помогут снизить количество ДТП на 20-30% ежегодно.

Ранее Владимир Путин заявил, что количество ДТП в России за восемь лет снизилось на треть.