Синоптики рассказали о погоде в Ленобласти в предпраздничные дни

По сообщениям синоптиков, начиная с пятого марта, до самого конца текущей недели погода в 47 регионе принесет сильные метели, гололед и порывы ветра.

Жителей Выборга и Ленобласти ожидают в ближайшее время сильные ночные морозы. Об этом информирует сетевое издание "Форпост".

По сообщениям синоптиков, начиная с пятого марта, до самого конца текущей недели погода в 47 регионе принесет сильные метели, гололед и порывы ветра.

Синоптики прогнозируют, что 6 марта в регионе будет облачная с прояснениями погода. Ночью порывы ветра достигнут 7-12 м/с, днём – 15 м/с. В ночное время суток температура воздуха составит от -8 до -13 градусов, местами от -15 до -18 градусов. Днём столбик термометра покажет от -3 до -8 градусов. Атмосферное давление повысится.

В следующие дни: седьмого и восьмого марта ожидается метель с мокрым снегом или же дождь. Гололедица также останется на дорогах.

Кроме того, в восточной части Финского залива и на акватории Ладожского озера продолжится разрушение льда. Выходить на него спасатели не рекомендуют.

Источник: сетевое издание "Форпост"