Синоптики назвали апрель 2017-го года самым дождливым

За 136 лет апрель 2017 года стал самым дождливым

В Петербурге выяснили, что апрель 2017 года оказался самым дождливым за 136 лет. За месяц выпало рекордное количество осадков. Синоптиками впервые была зафиксирована такая мокрая аномалия.

Руководитель группы долгосрочных прогнозов Гидрометцентра Северной столицы Наталья Мироничева рассказала, что в апреле 2017 года в Петербурге осадочный норматив был превышен на 263%. Это оказалось рекордным явлением с 1881 года. Об этом сообщила «Фонтанка».

В общей сложности, 2017-й год стал одним из самых дождливых месяцев для Петербурга. Он занял четвёртое место после 2016-го, 2012-го и 2003-го годов.

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