Сине-бело-голубые сыграют с минским "Динамо" на "Петровском"

Петербургский "Зенит" проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с минским "Динамо" 16 августа на стадионе "Петровский". Об этом сообщает "Санкт-Петербург.ру".
Отметим, что УЕФА запретила зенитовцам пускать болельщиков на игру из-за непотребного поведения.
В марте текущего года "Зенит" в рамках 1/8 финала Лиги Европы принимал немецкий "Лейпциг". Тогда фанаты исполняли расистские кричалки, забрасывали поле посторонними предметами и блокировали лестничные проходы.
Фото: ВКонтакте/World Football | НИ ДНЯ БЕЗ ЛЮБИМОЙ ИГРЫ