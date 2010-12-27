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Сине-бело-голубые сыграют с минским "Динамо" на "Петровском"
Сегодня, 11:29
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TretyakovaS
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Сине-бело-голубые сыграют с минским "Динамо" на "Петровском"

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На стадионе "Петровский" 16 августа "Зенит" проведет матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с минским "Динамо".

Петербургский "Зенит" проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с минским "Динамо" 16 августа на стадионе "Петровский". Об этом сообщает "Санкт-Петербург.ру". 

Отметим, что УЕФА запретила зенитовцам пускать болельщиков на игру из-за непотребного поведения. 

В марте текущего года "Зенит" в рамках  1/8 финала Лиги Европы принимал немецкий "Лейпциг". Тогда фанаты исполняли расистские кричалки, забрасывали поле посторонними предметами и блокировали лестничные проходы.

Фото: ВКонтакте/World Football | НИ ДНЯ БЕЗ ЛЮБИМОЙ ИГРЫ

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Категории: Новости СПб

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