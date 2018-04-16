Новый Симферопольский аэропорт предлагает полеты на Венеру, Корусант и Марс

На онлайн табло Симферопольского аэропорта значатся рейсы на Марс, Венеру и Корусан.

Сегодня, 16 апреля, новый Симферопольский аэропорт Крыма принял свой первый рейс. Самолет авиакомпании Nordwind приземлился в Симферополе приблизительно в 8 часов 20 минут.

В день открытия пассажиры на онлайн табло увидели необычные авиарейсы, которые предлагается сделать из Симферопольского аэропорта вымышленными авиакомпаниями (Venus Airlines, Star Lines и "Космофлот"). На табло значатся такие направления как Марс, Венера и планета Корусан(т) из киносаги "Звездные войны".

Кроме обычных пассажиров были замечены и первые пассажиры прилетевшие с Марса. По всей видимости все это было приурочено к открытию нового Симферопольского аэропорта.

Видео: YouTube/КАПИТАН КРЫМ

Фото: Instagram/ilyana.usolceva, скрины онлайн табло Симферопольского аэропорта