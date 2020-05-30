Силовики заблокировали боевиков в ингушском Сунже

Правоохранительные органы заверили, что ситуация находится под контролем.

В субботу, 30 мая, в городе Сунжа Республики Ингушетия введен режим контртеррористической операции. Об этом сообщили в Национальным антитеррористическом комитете.

По данным НАК в ходе КТО в регионе заблокировали группу боевиков. Источник близкий к происходящему сообщил ТАСС о том, что оперативники вступили в бандитами в бой на одной из улиц в Сунже. Отмечается, что преступники укрылась в хозяйственном здании в городе.

В оперштабе сообщили, что ситуация находится под контролем. В НАК призвали местных жителей не поднимать массовую панику и не вмешиваться в действия правоохранительных органов.

Видео: YouTube / Все об Ингушетии