Праздник состоится 31 июля.

В Главном военно-морском параде в Петербурге впервые примет участие женский экипаж. Об этом на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил сообщил 7 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Экипаж будет на патрульном катере "Раптор". Всего в параде задействуют 47 боевых кораблей, катеров и подводных лодок.

Военно-морские парады пройдут во всех пунктах базирования флотов и флотилий, а также в порту "Тартус" [Сирия] в Средиземном море. Всего будет задействовано до 200 боевых кораблей различных классов, около 80 воздушных судов, более 100 единиц боевой техники и порядка 15 тысяч военнослужащих и гражданских специалистов. Сергей Шойгу.

Праздновать День военно-морского флота будут 31 июля.

Видео: Telegram / Минобороны РФ