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В главном военно-морском параде в Петербурге впервые примет участие женский экипаж

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Праздник состоится 31 июля.

В Главном военно-морском параде в Петербурге впервые примет участие женский экипаж. Об этом на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил сообщил 7 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу. 

Экипаж будет на патрульном катере "Раптор". Всего в параде задействуют 47 боевых кораблей, катеров и подводных лодок. 

Военно-морские парады пройдут во всех пунктах базирования флотов и флотилий, а также в порту "Тартус" [Сирия] в Средиземном море. Всего будет задействовано до 200 боевых кораблей различных классов, около 80 воздушных судов, более 100 единиц боевой техники и порядка 15 тысяч военнослужащих и гражданских специалистов.

Сергей Шойгу. 

Праздновать День военно-морского флота будут 31 июля. 

Видео: Telegram / Минобороны РФ

Теги: военно-морской парад, день вмф, шойгу
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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