Сериал "Физрук" 4 сезон 15 серия: Фому ждет разочарование жизни

Piter.tv расскажет о новой серии сериала "Физрук". Фома намерен завершить войну с Горыжниковым, однако его ждет "удар".

В предпоследней серии "Физрука" на грандиозной премьере спектакля Фома попытается эффектно закончить затянувшееся противостояния Горыжникова и театра.

Тем временем Саня и Виталя также пытаются разрешить свой конфликт и завершить братскую войну. Но неизвестно какой ценой придется поплатится. Однако все же самые главные события происходят на сцене, где Эрнест своим монологом ставит жирную точку в отношениях между отцом и сыном, театром и администрацией, Софьей и Фомой.

Напомним, что в прошлой серии Фома нашел так называемый "корень" конфликта между театром и администрацией. Фома и Софья отправляются в Санкт-Петербург, где скрывается человек, который способен помочь закончить эту войну полюбовно. Однако найти его не так просто и это лишь пол дела.

Арина, узнала, что стала призом в соревновании братьев, в результате чего сильно обиделась. Виталя придумывает идеальный план, который загладит их "косяк".



Видео, фото: "ВК" - "Физрук", скриншот