Сергей Шнуров сыграет скульптора Бенвенуто Челлини в опере Гектора Берлиоза

Постановка будет представлена во втором концертном сезоне 2019-2020 в МКЗ "Зарядье".

В этом году Московский концертный зал (МКЗ) "Зарядье" представит оперу Гектора Берлиоза "Бенвенуто Челлини" с Сергеем Шнуровым в главной роли. Постановка будет показана во втором концертном сезоне 2019-2020. Об этом сообщила генеральный директор МКЗ "Зарядье" Ольга Жукова на встрече с журналистами.

Мариинский театр привезет "Летучего голландца" Рихарда Вагнера и оперу Гектора Берлиоза "Бенвенуто Челлини" с Сергеем Шнуровым, который уже успешно выступал на сцене Мариинского театра. Ольга Жукова

Лидер группировки "Ленинград" играет роль Бенвенуто Челлини, которого сам Папа Римский просит создать статую Персеи.

Фото: shnurovs/ Instagram