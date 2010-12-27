Шнуров призвал россиян не ездить РЖД из-за уволенных проводниц

В Instagram Сергея Шнурова появился язвительный пост, посвященный увольнению проводниц, снявших клип на песню "В Питере - пить".

Сергей Шнуров жестко отреагировал на увольнение двух своих поклонниц из рядов РЖД. Лидер группировки призвал россиян "летать самолетами", и назвал железнодорожную компанию "лишенной чувства юмора". Соответствующий пост появился в Instagram музыканта после публикации новостей об увольнении двух проводниц РЖД. Речь идет о женщинах, снявших юмористический клип на песню "Ленинграда" - "В Питере - пить".

РЖД лишились весёлых, ироничных и креативных сотрудниц, а мы лишились обаятельных проводниц. Я уверен, что девчонки не пропадут, и их возьмут на работу в ту организацию, где юмор не является должностным преступлением. Летайте самолётами!, - написал разозленный Шнур.

Напомним, что двух женщин выгнали с работы за съемку юмористического музыкального видео. В нем две проводницы перепели песню Шнурова "В Питере - пить". Компания сочла, что таким образом певуньи нанесли удар имиджу РЖД.