Сергей Семак хочет получить от "Зенита" контракт на 2 года с зарплатой до 3 миллионов евро

Стали известны новые подробности переговоров между главным тренером и клубом

По информации издания "Спорт-Экспресс", главный тренер "Зенита" Сергей Семак обозначил пожелания по новому контракту с клубом.

Наставник сине-бело-голубых запросил у руководства новое соглашение на два года с зарплатой от 2,5 до 3 миллионов евро. Также Семак просит предоставить ему более существенное влияние на трансферную политику. По последним данным, стороны продвинулись в переговорах, и руководство "Зенита" готов предложить тренеру новый контракт.

Напомним, Сергей Семак возглавил "Зенит" в мае 2018 года. В прошлом сезоне клуб под его руководством выиграл чемпионат России. В нынешнем сезоне РПЛ сине-бело-голубые идут на первом месте, набрав 50 очков после 22 матчей.

Ранее стало известно, что в "Зените" продлили карантин до 29 марта в связи с эпидемией коронавируса.

Видео: YouTube / Zenit Football Club