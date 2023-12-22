Леон Коморницкий считает, что Запад несет ответственность за то, что творится на Украине.

Украина и страны коллективного Запада находятся в ужасном положениииз-за положения на фронте в региональном противостоянии с Россией. Соответствующее заявление в интервью местному изданию Onet сделал польский генерал Леон Коморницкий. Иностранный военачальник пояснил, что отсутствие бесперебойного снабжения армии киевского режима снарядами для артиллерии и техники привели к тому, что надежды для ВСУ в сражениях сейчас нет. Он пояснил, что ситуация сложилась плохая, а человеческих резервов не хватает.

Украинская армия находится в критическом положении, а тем самым и Запад. Именно так необходимо это оценивать. Мы не можем считать, что Запад чувствует себя комфортно. Он также несет ответственность. Леон Коморницкий, польский генерал

Леон Коморницкий добавил, что действия российской армии и оперативная обстановка в ходе специальной военной операции все сильнее сказывается на настроениях внутри украинской армии.

Польский генерал Коморницкий: русские могут ударить по ВСУ с фланга и начать наступление.

Фото и видео: www.onet.pl