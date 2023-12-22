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Польский генерал сообщил ужасные новости Украине

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Леон Коморницкий считает, что Запад несет ответственность за то, что творится на Украине.

Украина и страны коллективного Запада находятся в ужасном положениииз-за положения на фронте в региональном противостоянии с Россией. Соответствующее заявление в интервью местному изданию Onet сделал польский генерал Леон Коморницкий. Иностранный военачальник пояснил, что отсутствие бесперебойного снабжения армии киевского режима снарядами для артиллерии и техники привели к тому, что надежды для ВСУ в сражениях сейчас нет. Он пояснил, что ситуация сложилась плохая, а человеческих резервов не хватает.

Украинская армия находится в критическом положении, а тем самым и Запад. Именно так необходимо это оценивать. Мы не можем считать, что Запад чувствует себя комфортно. Он также несет ответственность.

Леон Коморницкий, польский генерал

Леон Коморницкий добавил, что действия российской армии и оперативная обстановка в ходе специальной военной операции все сильнее сказывается на настроениях внутри украинской армии.

Польский генерал Коморницкий: русские могут ударить по ВСУ с фланга и начать наступление.

Фото и видео: www.onet.pl

Теги: военная помощь, всу, леон коморницкий
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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asovomen
Сегодня 13:20

Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде... Умоляю Вас о помощи:

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома из еды абсолютно ничего нет. :-( Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.

Если вы остaвите свои контaкты, то я обещаю вернуть как только найду работу, с первой зарплаты.

Пополните, пожалуйста, номер телефона на любую сумму: +7-950-633-74-20 (я могу выводить деньги с телефона на свою карту без комиссии)

Заранее Вам большое человеческое спасибо.

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