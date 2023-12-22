Польский генерал сообщил ужасные новости Украине

Украина и страны коллективного Запада находятся в ужасном положениииз-за положения на фронте в региональном противостоянии с Россией. Соответствующее заявление в интервью местному изданию Onet сделал польский генерал Леон Коморницкий. Иностранный военачальник пояснил, что отсутствие бесперебойного снабжения армии киевского режима снарядами для артиллерии и техники привели к тому, что надежды для ВСУ в сражениях сейчас нет. Он пояснил, что ситуация сложилась плохая, а человеческих резервов не хватает.
Украинская армия находится в критическом положении, а тем самым и Запад. Именно так необходимо это оценивать. Мы не можем считать, что Запад чувствует себя комфортно. Он также несет ответственность.
Леон Коморницкий, польский генерал
Леон Коморницкий добавил, что действия российской армии и оперативная обстановка в ходе специальной военной операции все сильнее сказывается на настроениях внутри украинской армии.
Польский генерал Коморницкий: русские могут ударить по ВСУ с фланга и начать наступление.
Фото и видео: www.onet.pl
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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