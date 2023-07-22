Леон Коморницкий оценил работу ВСУ и ВС РФ в сражениях.

Польский генерал Леон Коморницкий в интервью на YouTube-канале Nowa konfederacja высказал мнение о том, что российские представители могут обойти Вооруженные силы Украины с фланга, после чего - начать собственное наступление. Иностранный специалист добавил, что такая угроза для киевского режима все еще существует. Гость шоу уточнил, что армия Москвы способна лишить противника возможности вклиниться в российские оборонительные рубежи.

Поэтому фронт должен быть стабилизирован. Леон Коморницкий, генерал Польши

Польский генерал также указал на то, что руководство ВСУ должно обратить внимание на то, что российские силы уже ведут наступательные действия в зоне специальной военной операции по нескольким направлениям. В частности, речь идет о территории, расположенной в северной части от города Артемовска. Леон Коморницкий рекомендовал Киеву все силы бросить на то, чтобы остановить эти мероприятия.

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Фото и видео: YouTube / Nowa Konfederacja