Сбербанк провел онлайн-вебинар с магистром игры «Что? Где? Когда?» для пяти петербургских вузов

Обладатель «Хрустальной совы», магистр клуба и генеральный директор компании «RP Consulting» Максим Поташев поговорил со студентами и преподавателями на тему развития интеллекта и мышления, а также о том как эти навыки влияют на достижение успеха.

Всегда ли умный человек правильно оценивает происходящее, делает верные выводы, принимает эффективные решения и добивается поставленных целей? Что нужно для этого и какими средствами можно достичь желаемого результата – ответы на эти и другие вопросы звучали на онлайн-вебинаре.

Участниками встречи стали студенты и преподаватели пяти петербургских вузов – Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПБ ГЭУ), Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (СПб ГУАП), Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПб ГМТУ) и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПб ПУ). Организатором онлайн-вебинара стал Сбербанк.

Эта онлайн-встреча с вузами стала первой, но не последней в таком формате. Мы понимаем, что в нынешних условиях это лучшая альтернатива очным лекциям. С некоторыми из участников ранее мы лично встречались на мероприятиях по финансовой грамотности, стратегиям управления личными финансами и экосистеме Сбербанка. Но тема развития интеллекта и мышления – не менее интересная и актуальная, тем более, когда об этом говорит такой человек, как Максим – маркетолог, консультант, бизнес-тренер, управленец с большим опытом. Мы благодарны ему за готовность поддержать нашу инициативу, -

прокомментировал заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Анатолий Локотков.