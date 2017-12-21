Сбербанк подвёл итоги 2017 года в Петербурге

Покупка квартиры и регистрация собственного бизнеса, не выходя из дома. Выездные менеджеры, смарт-кредиты и инвестиции с большой доходностью – Сбербанк подвел итоги работы за 2017 год и рассказал о том, какие сервисы и услуги появятся у клиентов уже в ближайшие месяцы.

П окупка квартиры и регистрация собственного бизнеса, не выходя из дома. Выездные менеджеры, смарт-кредиты и инвестиции с большой доходностью – Сбербанк подвел итоги работы за 2017 год и рассказал о том, какие сервисы и услуги появятся у клиентов уже в ближайшие месяцы.

Главным драйвером роста остается ипотека. В 2017 году Северо-Западный банк Сбербанка выдал на 50% больше жилищные кредитов на сумму 146 рублей. Из них более 88 млрд рублей - в Петербурге. Помимо господдержки и снижения ключевой ставки, свой вклад внесла и система "Дом-клик" – значительная часть сделок проходит через эту платформу, где можно не только оформить и получить кредит, но и выбрать квартиру и даже зарегистрировать приобретенную недвижимость в Росреестре. В 2 раза больше в 2017 году стали кредитовать корпоративных клиентов. Либерализация условий коснулась и рынка потребительского кредитования.

Тренд продолжается на снижение ставки, и мы соответствуем этому. Я уже могу проанонсировать, что сейчас у нас началась акция, что потребительские кредиты от 11,5%, поэтому на сегодняшний день мы видим драйверами роста и банковского кредитования в том числе и потребительское кредитование. Анатолий Песенников, директор головного отделения Сбербанка по Санкт-Петербургу

Жители Северо-запада больше стали больше инвестировать, причем в сложные инструменты – облигационные займы, ПИФы, которые проносят большую доходность. Инвестиционные займы активно берет и малый бизнес, которому только в Петербурге за 2017 год выдали более 18 млрд рублей. Бизнесменам все чаще предлагают смарт-кредиты, на основе анализа денежных транзакций и платежеспособности. Для оформления такого займа не надо приезжать в банк. Этим займутся выездные клиентские менеджеры. Но, пожалуй, самым долгожданным сервисом для малого бизнеса стала возможность электронной регистрации через Сбербанк.

Нашему клиенту малому бизнесу не надо будет бегать в инспекцию в бумажном виде подавать комплект документов. Все это через нашу площадку "Деловая среда" заводится в электронном виде, по сути дела происходит электронная регистрация ИП и дальше происходит электронная регистрация расчетного счета на платформе нашей "Деловой среды". Анатолий Песенников, директор головного отделения Сбербанка по Санкт-Петербургу

За 2017 год увеличилась доля автоплатежей и оплаты услуг ЖКХ по qr-кодам. В приложении "Сбербанк онлайн" появился собственный мессенджер для общения с контактами из записной книжки и возможности еще более простых денежных расчетов. Одновременно с развитием онлайн платежей идет совершенствование и физических расчетов по технологии NFC.

Все разговоры о достижениях и целях на будущее вели на высоте. И это не просто фигура речи. Пресс-конференция прошла в самом высотном офисе Сбербанка – на 37 этаже бизнес-центра "Лидер Тауэр" на уровне 150 метров. Этот офис сегмента "Сбербанк Первый" - для состоятельных клиентов, число которых в 2017 году в Северо-Западном банке Сбербанка выросло на весомые 26%.