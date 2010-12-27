Саша + Маша = Хип-хоп

Piter.tv продолжает публиковать цикл материалов про известных петербургских артистов. Пятыми героями рубрики рубрики стала пара - Саша Эриксон и Маша М.

Саша Эриксон и Маша М. - творческий союз, который развивает хип-хоп культуру в Петербурге. Саша, бывший сотрудник атомной электростанции, работает арт-директором, а Маша - ди-джей в клубе, а по совместительству еще и педагог-организатор в одной из школ. Ребята считают, что за хип-хоп культурой - большое будущее.

- Эриксон - это твоя настоящая фамилия? Ты что швед?

Саша Эриксон: Настоящую фамилию я обычно не называю. А Эриксоном меня назвали друзья после одного курьезного случая. Как-то под новый год не было денег на празднование. Я вышел на улицу и продал свой телефон Сони-Эриксон. На вырученные деньги накрыли стол. Друзья в шутку поменяли фамилию в соцсетях. Так "Эриксон" прижился как псевдоним в творческой среде, в музыке это удобно.

- Быть диджеем - модно. Мне кажется, скоро эта профессия попадет в государственные классификаторы, откроют диджейские колледжи, ПТУ...

Саша Эриксон: Возможно, но я учился совсем другим вещам. Я не из сильно обеспеченной семьи, мы не могли позволить платное обучение в университете. И вместо того, чтобы пойти в вуз, я отправился учиться в колледж на "автоматизацию технологических процессов", а потом 5 лет проработал на Кольской атомной электростанции - электриком.

- Я слышал, что на атомную электростанцию трудно устроиться, там берут только по знакомству...

Саша Эриксон: Мои родители всю жизнь проработали там, поэтому проблем с трудоустройством не было. Но я стал увлекаться музыкой, а работа на электростанции - унылая, рутинная. Музыку не послушаешь, плеер проносить нельзя. Я понял, что не хочу всю жизнь провести рядом с атомным реактором. Моя жизнь - это музыка.

- Творческие люди — это, видимо, изнеженные интеллектуалы, которые спят допоздна и не любят напрягаться. Ты, наверное, в армии не был?

Саша Эриксон: Целый год прослужил на флоте. Наш корабль - единственный среди ему подобных - неосвященный. Это связано с названием судна: "Беспокойный"". С одной стороны - это от слова "беспокойство". С другой - в названии слышатся слово "бес" и "покойный". А сейчас на все суда на флоте приглашается священник - освятить. Но это судно не стали подвергать этому обряду, так как название нехристианское...

- Твоя армейская служба соотвествовала названию корабля - была беспокойной?

Саша Эриксон: Электрик на корабле - это востребованный человек. Поэтому выкручивался как мог. Были забавные случаи. Например, помню, что нашей бригаде хотелось есть. А дополнительной пищей никто не баловал. Тогда мы устраивали искусственный колапс, имитируя поломку котла для приготовления еды. Повара принимали это за чистую монету и дополнительно кормили нас за "починку". Электрики поели - котел тут же начинал работать: повара были довольны. Сейчас стыдно об этом вспоминать, но тогда сильно хотелось кушать и приходилось что-то придумывать...

- Если бы не музыка - чем бы ты занимался?

Саша Эриксон: Не вижу себя в других областях деятельности. К музыке пришел благодаря танцам. С нами тусили брейкеры. Они стали меня учить. Ходил к ним на тренировки. Они привили музыкальный вкус. Поднатаскали. Как-то был батл, диджей не пришел, предложили мне отыграть. У меня был свой диск. Всем понравилось. Потом с другом на двоих купили контроллер. И по месяцу менялись: месяц у него аппаратура, месяц у меня - так развивались.

Мы с Машей из города Полярные Зори. Работали с ней там в Совете молодежи при администрации, организовывали мероприятия, преподавали в школе танцев. В Петербург переехали — так как мы достигли потолка, были организаторами всех мероприятий, и дальше развиваться было некуда.

- У тебя на руке цветная татуировка. Это египетский бог Анубис?

- Да. Он, согласно верованиям египтян, взвешивал сердца умерших. И решал, кому куда отправляться после смерти. Для меня Анубис - это бог правильных решений, указывает путь, взвешивает твою жизнь. В символическом смысле татуировка помогает мне ежедневно делать правильный выбор.

- Что делать талантливой девушке на Крайнем Севере? Ведь там скучно?

Мария М.: У нас в Полярных Зорях очень много "движухи". Мы постоянно с Сашей оранизовывали батлы, концерты, молодежные мероприятия. Они и сейчас там проходят, там кипит жизнь. И я люблю этого город. Но я там не могу больше развиваться. В Петербурге у нас появились новые возможности. В клубе мы стараемся объединять людей старой и новой школы рэпа. К нам приходят танцоры, участвующие в телепроектах. Это совершенно особые люди: они тут не ради выпивки, а ради танцев. Им не нужно подстегивать себя психоактивными веществами. Танец под хорошую музыку - вот главный драйв.

- Ты вот говоришь про какое-то "развитие". А разве диджей — это не "потолок" в развитии? Стоишь себе у контроллера, нажимаешь на кнопочки...

Мария М.: Каждый день появляется новая музыка. Выходят обновления диджейских программ, появляются обзоры аппаратуры, видеокурсы, отчеты о мероприятиях. Мы с Сашей все это изучаем и применяем на практике. Благодаря этому наши вечеринки становятся интереснее. И каждый день ощущается новый прирост в знаниях, навыках.

- Как-то просматривал сайты общеобразовательных школ и наткнулся на твою фамилию. Тебе не мешает, что ночью ты диджей, а днем — педагог-организатор в школе?

Мария М.: Я люблю работать с детьми. Они видят, что, с одной стороны, я взрослый человек, который может им что-то посоветовать. С другой стороны — я люблю молодежную музыку, танцы, живу этими интересами и детям со мной весело.

Справка:

Александр Щербинин (Саша Эриксон) — арт-директор, диджей GS хип-хоп бара.

Мария Муругова (Мария М.) - диджей GS хип-хоп бара.

Вместе организовывали фестивали Vkfest, Urban, 033 и другие.

Автор: Родион Чепалов

Фото: социальные сети