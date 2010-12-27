Самолет из Петербурга не долетел до Перми

Из Петербурга в Пермь не долетел самолет из-за непогоды, по предварительной информации.

Самолет авиакомпании "Комиавиатранс", который должен был доставить пассажиров Петербурга в Пермь, совершил посадку в столице Республики Коми. Пассажирам не сообщают время прилета в Пермь. Отметим, что они уже более суток находятся в пути, а в это время авиакомпания не комментирует происходящее.

Застрявшие в аэропорту рассказывают, что должны были оказаться в Перми около 03.00 30 декабря, однако борт приземлился в Сыктывкаре. Пассажирам было сказано, что такое решение принял командир воздушного судна из-за тумана в конечном пункте.