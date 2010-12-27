"На борту был ад – все рыдали, орали" - участницы группы Serebro рассказали о полете в Тиват

Пассажирский самолет авиакомпании S7 не смог приземлиться в курортном городе Тиват и вынужденно ушёл на аварийную посадку на другой аэропорт. Этим рейсом летели участницы группы Serebro, которые рассказали, как чудом остались живы.

Пассажирский самолет авиакомпании S7 не смог приземлиться в курортном городе Тиват и вынужденно ушёл на аварийную посадку на другой аэропорт. Этим рейсом летели участницы группы Serebro, которые рассказали, что происходило на борту и как чудом остались живы.

В деталях о жутком полете девушки рассказали в Instagram и в личных аккаунтах в Twitter. По их словам, проблемы с закрылками крыла у летевшего в Черногорию рейса GH 925 возникли ещё при взлёте, однако пассажиры о них узнали гораздо позже. Все дело в поведении и лицах бортпроводниц, которые, по словам участниц группы, не могли скрыть собственную панику.

Нас готовили к аварийной посадке – показывали позы. На борту был ад – все рыдали, орали - рассказывают певицы.

Пережить эти страшные минуты им помог сосед, который давал более полезные советы. Тем временем экипаж давал инструкции при аварийной посадке:

"При посадке будут три сильных удара. Закрывайте голову руками. Если сядем, вещи не брать – бежать из самолёта".

Воздушное судно приземлилось благополучно, но самолет "на час пропал с радаров". Также больше часа, по словам девушек, он кружил над аэропортом, но приземлился в результате в другом городе.

В S7 заявили, что неисправность вскрылась не при взлёте, а при посадке. Также в авиакомпании сообщили, что пассажиров зеркального рейса Тиват – Москва проблемы самолёта не коснуться. Их доставят в столицу регулярным рейсом.

Отметим, что пассажиров из Подгорицы в Тиват доставили на автобусе.

Фото: serebro_official