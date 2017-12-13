С ветерком: в Петербурге водитель маршрутки вез пассажиров с открытой дверью в салоне

В Петербурге пассажиры не согласились покинуть автобус из-за неисправности двери. им удалось уговорить водителя ехать с открытой дверью.

Читатели Piter.tv рассказали "холодную" историю поездки на работу. В Петербурге водитель городской маршрутки № 101 вез пассажиров с открытой дверью.

На остановке "Метро Академическая" пассажиры пытались выйти из транспорта, но дверь отказала им в этом. Открыть ее удалось лишь общими усилиями находящихся в салоне автобуса. Однако закрыть обратно ее не получилось даже водителю, в связи с этим он сообщил пассажирам, что автобус дальше не идёт и всем необходимо покинуть салон.

Но люди не желали опоздать на работу из-за неисправности и уговорили водителя продолжить путь с открытой дверью. Очевидец рассказывает, что автобус следовал медленнее, чем обычно, но каждого пассажира удалось доставить до пункта назначения без каких-либо происшествий.

Видео: Piter.tv