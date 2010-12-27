Петербург в понедельник встал в огромных пробках

Утро понедельника началось с пробками в 6 баллов.

Первый рабочий день недели ознаменовался очередными заторами на дорогах Санкт-Петербурга.

Максимальные пробки образовались сегодня с 08:26 утра на проспекте Культуры, Тихорецком проспекте, Политехнической улице, от Суздальского проспекта до площади Мужества. Пробка продержалась почти два часа и составила протяженность в 6.2 км.

Также с 9 утра образовался сильный затор на Приморском шоссе, Приморском проспекте. От Яхтенной улицы до улицы Академика Шиманского. Пробка продолжалась больше часа и составила 4.3 км.

На два часа остановилось Выборгское шоссе на 4.3 км. От КАД до Суздальского проспекта. Полтора часа продлилась пробка на Витебском проспекте, Воздухоплавательной улице в 4,2 км. От Бассейной до Лиговского проспекта. Проспект Энгельса, Большой Сампсониевский проспект, от улицы Решетова до Кантемировской проехали в том же режиме более полутора часа 4 км.

Чуть менее загруженными магистралями Петербурга стали: проспект Культуры - Тихорецкий проспект в центр (8 баллов), Приморский проспект в центр (7 баллов), Невский проспект к Дворцовой площади (7 баллов).

На нескольких магистралях образовался необычно плотный для этого времени траффик: Выборгское шоссе в центр (5 баллов, что на 4 балла выше обычного), Приморский проспект в центр (7 баллов, что на 4 балла выше обычного), Невский проспект к Дворцовой площади (7 баллов, что на 3 балла выше обычного).

Однако были обнаружены участки с нехарактерно свободным для утреннего час пика движением. Ими стали: проспект Славы - Народная улица к Московскому (5 баллов, что на 2 балла ниже обычного).