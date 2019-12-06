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С начала года выявили 25 заражённых боррелиозом клещей в Петербурге
Сегодня, 20:35
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С начала года выявили 25 заражённых боррелиозом клещей в Петербурге

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Rлещевой энцефалит и гранулоцитарный анаплазмоз человека выявлены не были.

В Северной столице выявили 25 зараженных боррелиозом клещей, предают в комитете по здравоохранению. 

Всего в Клинической инфекционной больнице им. Боткина было обследовано 66 клещей в период с 1 января по 25 апреля. Из них у 25 – боррелиоз, а у двух – моноцитарный эрлихиоз человека. Отмечается, что клещевой энцефалит и гранулоцитарный анаплазмоз человека выявлены не были.

Ранее мы писали, что ещё 11 петербуржцев пострадали от клещей. В том числе пострадали двое детей.

Фото: pexels

Теги: боррелиоз, клещи
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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