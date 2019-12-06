С начала года выявили 25 заражённых боррелиозом клещей в Петербурге

Rлещевой энцефалит и гранулоцитарный анаплазмоз человека выявлены не были.

В Северной столице выявили 25 зараженных боррелиозом клещей, предают в комитете по здравоохранению.

Всего в Клинической инфекционной больнице им. Боткина было обследовано 66 клещей в период с 1 января по 25 апреля. Из них у 25 – боррелиоз, а у двух – моноцитарный эрлихиоз человека. Отмечается, что клещевой энцефалит и гранулоцитарный анаплазмоз человека выявлены не были.

Ранее мы писали, что ещё 11 петербуржцев пострадали от клещей. В том числе пострадали двое детей.

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