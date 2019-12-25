С начала года состояние самых богатых россиян выросло на 38 млрд долларов

Самым богатым человеком в мире сейчас является Илон Маск.

С начала 2021 года совокупное состояние самых богатых людей России выросло на 38 млрд долларов. При этом более 27 млрд долларов миллиардеры потеряли в ноябре. Такие данные приводятся в рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Всего в индекс было включено 500 богатейших людей мира, в том числе 27 россиян. Первое месте в рейтинге занимает бизнесмен Илон Маск. Среди россиян в списке лидеров оказался совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон. Он занимает в рейтинге 45 строчку, сумма активов оценивается в 30,8 млрд долларов.

Совладелец "Норникеля" Владимир Потанин занимает 46 строчку, его состояние оценивается в 30 млрд долларов. Среди россиян третье место у основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова, его состояние оценивается в 27,2 млрд долларов. В общем рейтинге он занимает 54 место.

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