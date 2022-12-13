С 26 по 29 июля закроют участок КАД для фур массой более 3,5 тонны

Будет перекрыт участок на пересечении с Софийской улицей до перекрестка с автомобильной дорогой Марьино — Ропша (с 60-го по 94-й км).

С 26 по 29 июля КАД закроют для движения грузовых автомобилей массой более 3,5 тонны из-за саммита Россия – Африка. Об этом 4 апреля рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Будет перекрыт участок на пересечении с Софийской улицей до перекрестка с автомобильной дорогой Марьино — Ропша (с 60-го по 94-й км). На это время специалисты установят временные дорожные знаки и информационные щиты.

Ранее в Петербурге разведут девять мостов до конца недели. В Петербурге продолжаются работы на гидравлическом приводе Биржевого. Переправу будут закрывать для движения каждую ночь с 4-е по 8 апреля с 1:00 до 5:45.

Фото: piter.tv

