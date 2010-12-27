С 1 июня по 17 июля на территории Петербурга запретят въезд частных автобусов

Для въезда на территорию города-организатора необходимо заранее подать заявку и находиться в системе "ЭРА-ГЛОНАСС".

На время проведения Чемпионата мира по футболу с 1 июня по 17 июля 2018 года в Петербурге запретят въезд автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров по заказам или для собственных нужд.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, для всех регулярных перевозчиков по межрегиональным и международным маршрутам необходимо будет сделать направление в "транспортную дирекцию чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации", в котором будет сообщаться о планированном въезде в города-организаторы. Также транспортные средства категории М2 и М3 должны быть в системе "ЭРА-ГЛОНАСС".

Запрет не будет распространяться на автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров по муниципальным, межмуниципальным, а также смежным межрегиональным маршрутам, проходящим в границах городов-организаторов. Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Стоит отметить, что на выездах из города будут проводиться проверочные мероприятия. В ведомстве рекомендуют пользоваться другим транспортом на время проведения ЧМ-2018.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в МЧС предупредили петербуржцев о лжепожарниках.