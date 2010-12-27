С 16 июля по 12 августа в Приморской городской библиотеке можно посетить фотовыставку "Мир фотографии"

На выставке представлены авторские работы, книги об искусстве фотографии, а также, фототехника и оборудование для проявки и печати фотографий, которыми пользовались несколько десятилетий назад.

С 16 июля по 12 августа в Приморской городской библиотеке вниманию читателей представлена фотовыставка Ирины Косаревой "Мир фотографии".

На выставке представлены авторские работы, книги об искусстве фотографии, а также, фототехника и оборудование для проявки и печати фотографий, которыми пользовались несколько десятилетий назад.

В рамках фотовыставки прошла беседа об истории фотографии для молодёжи из трудового лагеря. Для них был продемонстрирован фильм о том, как появилась первая фотография.

Источник: пресс-служба Приморского городского поселения