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С 16 июля по 12 августа в Приморской городской библиотеке можно посетить фотовыставку "Мир фотографии"
Сегодня, 11:12
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KaterinaKono13

С 16 июля по 12 августа в Приморской городской библиотеке можно посетить фотовыставку "Мир фотографии"

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На выставке представлены авторские работы, книги об искусстве фотографии, а также, фототехника и оборудование для проявки и печати фотографий, которыми пользовались несколько десятилетий назад.

С 16 июля по 12 августа в Приморской городской библиотеке вниманию читателей представлена фотовыставка Ирины Косаревой "Мир фотографии".

На выставке представлены авторские работы, книги об искусстве фотографии, а также, фототехника и оборудование для проявки и печати фотографий, которыми пользовались несколько десятилетий назад.

В рамках фотовыставки прошла беседа об истории фотографии для молодёжи из трудового лагеря. Для них был продемонстрирован фильм о том, как появилась первая фотография.

Источник: пресс-служба Приморского городского поселения

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Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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