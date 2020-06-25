США ввели новые санкции против Ирана

В ограничительный список вошли восемь компаний.

Соединенные Штаты объявили о введении новых санкций против Ирана.

Согласно опубликованному заявлению на официальном сайте Управления по контролю над иностранными активами Министерства финансов США, восемь компаний попали под ограничительные меры. В список также вошли юридические лица из ОАЭ, Германии и Гонконга. Все они занимаются производством стали, алюминия и железа.

По словам министра финансов Соединенных Штатов Стивена Мнучина, "иранский режим продолжает использовать полученную от зарубежных торговых агентов прибыль, чтобы финансировать дестабилизирующее поведение во всем мире". Он также угрожает санкциями другим иностранным компаниям, если они будут вести дела с компаниями, на которых были введены ограничения.

Ранее стало известно, что Иран вошел во враждебную Сирии коалицию.

Видео: YouTube / Al Jazeera English