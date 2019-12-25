Иран вошел во враждебную Сирии коалицию

Иран заявил, что поддержит Турцию в конфликте в Ливии.

Иран вошел во враждебную Сирии военную коалицию. Тегеран решил поддерживать Турцию на территории Ливии. Анкара воюет на стороне Правительства национального согласия, когда Дамаск помогает силам его противника - фельдмаршала Халифы Хафтара из Ливийской национальной армии.

Действия Ирана стали реакцией на недавнее вступление в конфликт Египта. К Тегерану присоединились шиитские группировки и повстанцы из Йемена. Президент Абдель Фаттах аль-Сиси приказал армии быть готовой к вступлению на боевую арену на Ближнем Востоке. Каир хочет ответить на интервенцию Турции в Ливии. Политик предупредил Эрдогана о недопущении пересечения турецкими силами линии соприкосновения в Триполи.

Таким образом, на стороне Египта,Сирии и Объединенных Арабских Эмиратов также выступает Россия и Саудовская Аравия. Страны поддерживают ЛНА. За ПНС сражаются Турция, Иран, катар, йеменские формирования и Италия.

ПНС обвинило ОАЭ в войне на стороне армии Хафтара.